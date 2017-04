Jabberwocky en concert le 21 avril à l’Olympia de Paris

Il est rare de connaître un succès pareil dès le premier titre, et pourtant Jabberwocky l’a fait. Les garçons ont fait l’effet d’un raz-de-marée avec le titre Photomaton sorti en 2013 qui a même assuré la bande originale d’une pub Peugeot, un vrai carton ! Quelques temps après, le trio originaire de Poitiers a sorti son premier album Lunar Lane et s’est affirmé d’autant plus dans son univers mélancolique et onirique facilement identifiable. À ce jour, Jabberwocky réunit plus de 50 millions de streams et une large communauté de fans à travers toute la France. Après le succès, le repos, le groupe s’était fait plutôt discret depuis quelque temps, mais ce n’était que pour mieux revenir. Le mois dernier Jabberwocky nous a fait la surprise de dévoiler un tout nouvel EP Make ainsi qu’un nouveau clip Late Nights. Avant qu’une grande tournée française, en partenariat avec Virgin Radio, ne soit annoncée dans la foulée !

Parmi les dates de concert, on retrouvera notamment un Olympia le vendredi 21 avril prochain à Paris. Une étape de plus franchie pour Jabberwocky qui jouera donc dans l’une des plus prestigieuses salles de la capitale. Il reste encore des places par ici, et vous feriez mieux de vous dépêcher, le sold out ne devrait plus tarder à pointer le bout de son nez !