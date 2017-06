Jabberwocky dans le Lab Virgin Radio, à suivre en live sur Facebook le 14 juin à 16h30

Mercredi 14 juin le Lab Virgin Radio sera enregistré dans les studios de Virgin Radio dès 16h30 avec Jabberwock en invité. Un tournage d'émission auquel vous allez pouvoir assister en vous connectant simplement à la page Facebook Virgin Radio Officiel dès 16h30. L'interview assurée par Lionel et le live acoustique du groupe seront retransmis en direct. Les poitevins nous avaient conquis en 2015 avec leur excellent premier album, Lunar Lane et des chansons comme Fog, Photomaton et Alastor. Il y a quelques mois le trio sortait un EP intitulé Make, où il poursuivait dans la veine électro pop, aux accent de soul, qui a fait leur succès.

Le Lab Virgin Radio enregistré mercredi 14 juin devrait être l'occasion pour Jabberwocky de faire le point sur leur projet, après Make sont-ils déjà en train de travailler sur un nouvel album mais aussi de nous parler de leur été puisqu'ils seront à l'affiche de quelques festivals dont Les Plages Électroniques, festival dont Virgin Radio est partenaire et qu'on vous fera suivre cet été. En attendant rendez-vous dès 16h30 ce mercredi pour découvrir leur interview et leur live !