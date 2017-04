Jabberwocky à l’Olympia : Retour sur une soirée mémorable !

Des soirées comme celle-là, on n’en passe pas souvent. Vendredi 21 avril, sur la scène de l’Olympia à Paris, le groupe Jabberwocky délivrait une performance mémorable pour leur toute première dans cette salle mythique. Le ton était donné dès 20H, puisque c’est le duo Ofenbach qui assurait la première partie, ce qui annonçait forcément une soirée dont on se souviendrait fort longtemps ! Sur les coups de 21H, Jabberwocky débarque aux platines, à la guitare, aux instru’ dont ils ont le secret. D’entrée, le public est en kiff, les premières notes jouées en mode tam-tam mettent tout le monde d’accord. Leur nouvel EP « Make » y passe, et comme une bonne nouvelle arrive rarement sans une autre bonne nouvelle avec Virgin Radio, Tessa B. était elle aussi de la partie en chantant sur le titre Honeymoon, aux côtés d’Opé Smith.

On va s'en souvenir de cette soirée @JabberwockYou à une énergie de dingue ! @OLYMPIAHALL pic.twitter.com/sX6ffdLUFl — VirginRadio Officiel (@VirginRadiofr) April 21, 2017

Quoi de mieux un vendredi soir que de passer de bons moments avec @JabberwockYou ? Rien ! @OLYMPIAHALL pic.twitter.com/Eli2PgcsKF — VirginRadio Officiel (@VirginRadiofr) April 21, 2017

Fin du concert, le public est à fond, pas du tout envie de rentrer chez soi sauf que bon, il le faut bien. Encore un dernier verre au bar de l’Olympia, et le temps d’une photo avec tout le public, Jabberwocky nous quitte avec des souvenirs inoubliables dans la tête, merci !