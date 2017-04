Jabberwocky à l’Olympia le 21 avril  : Gagnez vos places !

Jabberwocky est de retour avec un nouvel EP, Make, c’est donc l’occasion de fêter ça lors d’une grande tournée française dont Virgin Radio est, bien entendu, partenaire comme nous vous l’expliquions tantôt ! Deux ans après la sortie de leur premier album est leur 50 millions de streams, l’univers électro mélancolique et onirique vous fera une nouvelle fois vibrer comme il se doit. Le groupe originaire de Poitiers va donc régaler toute la France, et coup de kiff ils seront le 21 avril sur la scène de l’Olympia à Paris pour un concert exceptionnel. Chance, on a décidé de vous faire gagner des places, eh oui !

Du 10 au 16 avril, jouez sur VirginRadio.Fr et gagnez vos places pour assister au concert de Jabberwocky le 21 avril à l’Olympia à Paris avec Virgin Radio ! Comment faire partie des heureux élus ? Facile, répondez à la question du formulaire en mentionnant vos coordonnées et sans oublier de lire le règlement. Bonne chance à tous les amis !