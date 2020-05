J.K. Rowling va publier gratuitement un livre écrit il y a 10 ans !

Elle est à l'origine de l'une des séries littéraires les plus lues et vendues de ces dernières années ! Devenue en quelques temps l'une des personnalités les plus riches du Royaume-Uni, J.K. Rowling compte bien faire profiter de son talent (et de sa fortune) au plus grand nombre. En effet, cette dernière vient d'annoncer la sortie d'un livre intitulé The ickabog, disponible gratuitement depuis un site dédié. Écrit par l'autrice il y a une dizaine d'années durant ses années Harry Potter, le roman enfantin avait alors été relégué au grenier. Il aura fallu un nettoyage de printemps et un confinement pour que les enfants du monde entier puissent découvrir l'histoire de ce personnage centré autour des thèmes intemporels de "la vérité et l'abus de pouvoir".

"Ce n'est pas Harry Potter et cela n'inclut pas de la magie. C'est une toute autre histoire" précise J.K. Rowling sur le site officiel de The Ickabog. Dès le 26 mai et jusqu'au 10 juillet prochain, les chapitres de ce roman seront dévoilés au jour le jour. En parallèle, sa créatrice a annoncé que "lorsque le livre sera publié en novembre, je vais faire don de tous mes droits d'auteur pour aider les personnes qui ont été touchées par le coronavirus. Nous vous donnerons tous les détails plus tard dans l'année." Un geste très généreux de la part de la milliardaire qui souhaite ainsi mettre son talent au service des personnes en difficulté durant cette période de crise sanitaire.

Disponible en version anglais uniquement, The Ickabog devrait bientôt être traduit dans plusieurs langues. Pour lire les premiers chapitres de l'histoire, rendez-vous ici. Bonne lecture à tous...