J'irais où tu iras : Géraldine Nakache et Leïla Bekhti au coeur d'un film sur Céline Dion (VIDEO)

Il y a neuf ans, Géraldine Nakache et Leïla Bekhti séduisaient des millions de spectateurs dans Tout ce qui brille. Déjà à l'époque, Céline Dion y avait une petite place puisque les deux amies s'amusaient à l'imiter en chantant son tube Je ne vous oublie pas. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus sérieux. En effet, c'est carrément au cœur du scénario que la chanteuse québécoise se retrouve dans ce long-métrage intitulé J'irais où tu iras (en référence à la chanson de Jean-Jacques Goldman). Prévu en salles pour le 2 octobre prochain, la bande-annonce vient tout juste d'être révélée. On regarde.

Visiblement bien loin de leur premier film ensemble, J'irais où tu iras raconte l'histoire de Vali et Mina, deux sœurs que tout oppose et qui ne s'entendent pas du tout. Alors que la première ne rêve que de devenir la choriste de Céline Dion et passe ses journées à s'y entraîner, l'autre, thérapeute et plus terre-à-terre, ne peut même pas concevoir que toute la vie de sa sœur tourne autour de cette star planétaire. Et alors qu'elles sont forcées de se retrouver toutes les deux avec leur père (Patrick Timsit), les deux jeunes filles vont finir par oser se dire les choses, quitte à verser quelques larmes... On notera également que Géraldine Nakache a eu la chance d'assister au défilé Valentino aux côtés de Céline Dion lors de la dernière Fashion Week. Lui en a t-elle parlé ? La rumeur ne le dit pas.