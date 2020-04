Izïa rend un émouvant hommage à son père Jacques Higelin (PHOTO)

C'est parti pour une quatrième semaine de confinement ! Alors que le monde de la musique est au ralenti, comme de nombreux secteurs d'activités à travers le monde, certains artistes en profitent pour alimenter davantage leurs réseaux sociaux. C'et notamment le cas d'Izïa Higelin qui a publié il y a quelques jours un cliché où on l'aperçoit lorsqu'elle était enfant dans les bras de son père, le chanteur Jacques Higelin. Disparu depuis deux ans à l'âge de 78 ans, l'interprète de Tombé du ciel apparaît transpirant et toujours accompagné d'un micro sur cette publication. Plutôt discrète sur sa vie privée, la chanteuse qui vient de dévoiler son album Citadelle a pourtant tenu à écrire quelques mots en hommage à son père : "Je devais être à Calvi aujourd’hui, pour les deux ans de ton départ. Je serais montée à La Croix des Autrichiens déposer des prières et des pensées pour toi. Mais confinée dans mes souvenirs, tu es là, tu es partout où je regarde. J’entends ta voix, je sens tes grandes mains qui entourent mon visage. Mon étoile, mon amour, mon dragon de métal. Tu me manques tant, plus fort que tout".