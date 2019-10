Ivre, il prend un Uber, se retrouve loin de chez lui et paie... 1641 euros !

Ce matin dans le Virgin Tonic, lumière sur Chris Reed : ce DJ britannique a vécu une mésaventure qui, entre nous, pourrait arriver à n'importe qui. Après une soirée un peu alcoolisée, il décide de rentrer en Uber mais forcément, rien ne s'est passé comme prévu. Une fois dans la voiture supposée le ramener, il s'endort. Jusque là, rien d'anormal. Sauf qu'il s'est réveillée 5h30 plus tard, bien loin de chez lui.

pire Uber de l'histoire !

Le prix de la course finale ? 1.641 euros ! D’après lui, le chauffeur a profité du fait qu’il soit endormi pour modifier l’adresse et l’amener à Croydon, une ville située à 5h de chez lui… on imagine son état en se réveillant. En postant son histoire sur les réseaux sociaux, il a glissé un petit conseil : "ne buvez pas trop !" - clairement, on s'en souviendra.