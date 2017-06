Malte est vraiment the place to be lorsque l’été débarque. Après Wiz Khalifa, Jess Glynne, Clean Bandit et Steve Aoki l’an dernier, ce sont cette année Raye, Jonas Blue, DNCE et The Chainsmokers qui se sont relayés le temps d’une soirée pour notre plus grand plaisir. Alors que nous étions surtout impatients de découvrir la setlist des deux groupes américains, nous pouvons maintenant vous le confirmer : c’était oufissime ! DNCE et The Chainsmokers ont su tenir la scène et animer leur public maltais d’une main de maître. C’est ainsi leurs plus grands tubes qui se sont enchaînés les uns après les autres, pour le plus grand bonheur de nos oreilles.

Ils sont chauds !

Bonjour toi !

Bien déterminé à nous faire danser, le groupe DNCE est arrivé sur scène plus énergique que jamais ! Tout en faisant chanter le public à chacune de leurs chansons, le groupe américain n’a pas arrêté une seule seconde et c’est ainsi tous leurs plus grands tubes qui ont défilé les uns après les autres : Kissing Strangers, Body Moves, Good Day… Avec quelques surprises inattendues (on a entendu des jolies covers de No Scrubs de TLC et de Wannabe des Spices Girls) et des solos de chacun des membres, c’est sur leur plus grand tube Cake by the Ocean que DNCE a clôturé sa performance devant une foule en délire.

C'est parti avec The Chainsmokers !

"Hey, I was doing just fine before I met you..."

The Chainsmokers, derniers artistes à se produire de la soirée, ont été ovationnés dès la première note de leur setlist et c’est sur un début de set très électro que nous avons eu le plaisir de danser. Que ce soit avec des remix de leurs propres musiques (on a entendu quelques notes de Selfie par exemple) ou d’autres artistes (Queen, Daft Punk…), on a adoré ! Nous étions bien évidemment là pour entendre leurs plus tubes et nous n’avons pas été déçus ! Roses, Break up every night, Paris, Closer… Tout y était pour nous faire kiffer. Alors que le public en redemande, Andrew et Alex repartent de plus belle et achèvent leur performance avec Something Just Jike This et Don’t Let Me Down, une heure après leur entrée sur scène. Un poil court selon nous, cela ne nous a pas empêché d’être conquis et de repartir sur notre petit nuage ! Pour voir l’intégralité du festival, sachez qu’il sera diffusé le 6 août à 22H30 sur MTV Hits et le 7 août à 21h35 sur MTV !