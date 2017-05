Isle Of MTV Malta : The Chainsmokers, DNCE... Les premiers noms dévoilés

Après avoir assisté à une édition de folie l’an dernier avec Jess Glynne, Clean Bandit, Steve Aoki et Wiz Khalifa qui avaient mis le feu à la scène de Floriana à Malte, l’édition 2017 promet d’être tout aussi grandiose : le groupe DNCE vient d’être annoncé ! Ils rejoignent ainsi dès à présent un autre duo qui avait été annoncé il y a quelques temps et que nous avons hâte de voir sur scène : The Chainsmokers ! Même si nous ne connaissons pas encore les deux autres têtes d’affiche qui complèteront ce line-up, la venue de DNCE et The Chainsmokers à Malte le 27 juin nous pousse déjà à prendre nos billets d’avion !

The Chainsmokers, confirmé au festival Isle au MTV !

Au top de leur carrière, le groupe DNCE composé de Joe Jonas, Jack Lawless, Cole Whittle et JinJoo Lee continue son envolée et a dévoilé très récemment son nouveau son : Kissing Strangers, en collaboration avec Nicki Minaj. De l’autre côté, Andrew Taggart et Alex Pall enchainent à notre plus grand plaisir tube sur tube (même avec Louane, si si) et nous avons hâte de chiller sur un petit « Paris » ou encore « Closer ». Pour tous ceux qui n’auraient pas la chance de s’y rendre, pas de panique : le show sera diffusé dans son intégralité en août sur MTV ! Comptez-vous vous rendre au festival Isle of MTV ?