Isaac Delusion : Découvrez le clip de Distance

C’est la semaine des clips sur VirginRadio.Fr ! On vous a parlé de Cœur de Pirate, Ariana Grande, passons aux français Isaac Delusion ! Il y a un an, le groupe électronique français sortait un second album, Rust & Gold, d’une qualité rare ! Tous les titres peuvent être des hits, Isabella, Distance, Cajun, il y a de quoi faire ! Le groupe de musique sera même sur la tournée Ricard S.A Live Music avec Virgin Radio ! Vous les retrouverez sur la scène du Casino de Paris le 23 avril et des places sont toujours disponibles !

Isaac Delusion a dévoilé il y a quelques jours le clip de Distance, réalisé par THERESE. Le clip vous amène dans les rues et bars de Saïgon, plutôt mal fréquentés, avec un gang au look, travaillé disons ça. La voix est toujours cool, celle de Loïc Fleury et le clip est vraiment beau. Regardez-le, aimez-le, faites ce que vous voulez mais nous on aime !