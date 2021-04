Iron Man, Thor, Captain America... quel Avenger es-tu selon ton signe Astro ?

Es-tu une tête brûlée comme Thor ou alors, le mystère incarné comme Black Widow ? Devine quoi, ton signe Astro parle pour toi !

Bélier - Thor : ton côté impulsif et ta tendance à foncer sans (vraiment) réfléchir feraient de toi un parfait Dieu du tonnerre. Evidemment, la patience n'est pas non plus ta meilleure qualité... tu serais le genre à frapper tout ce qui passe.

Taureau - Iron-Man : tu es loyal(e) et tu ferais tout ce qu'il faut pour sauver le monde. Ton seul défaut ? Tu es têtu(e), Dieu que tu es têtu(e). Mais bon, on t'aime quand même, va.

Gémeaux- Ant-Man : tes intentions sont bonnes et pures mais tu ne sais pas toujours comment t'y prendre... résultat, tu fais parfois des erreurs maladroites. Mais c'est okay, c'est comme ça qu'on apprend.

Cancer - Mantis : ton empathie te rend parfois dingue mais c'est ta plus belle qualité !

Lion - Nick Fury : Toi, jouer les héros, ce n'est pas ton truc. Non, toi, tu es celui/celle qui gère les héros. Et pour ça, tu mériterais une médaille. Petit bonus, ton charisme est ta plus belle arme.

Vierge - Hulk : En apparence, tu as l'air calme et posé(e). Mais ça, tu sais que ce n'est qu'une façade : a l'intérieur tu bouillonnes. La bonne nouvelle, c'est que toi, tu ne deviens pas vert(e).

Balance - Vision : Quand on te voit comme ça, tu as l'air parfait(e). En recherche constante d'harmonie, tu peux (parfois) t'y perdre.

Scorpion - La Veuve noire : signe le plus mystérieux du zodiaque, évidemment que c'est l'héroïne la plus illisible des Avengers qui te représente. Toi, concrètement, tu aurais fait un parfait agent secret.

Sagittaire - Hawkeye : tu es chill et sarcastique. A la différence de Clint, ce ne sont pas des flèches que tu lances, ce sont des vannes.

Capricorne - Captain America : tu es le genre à suivre les règles et à ne jamais sortir du cadre... comme notre Steve Rodgers national.

Verseau - Dr Strange : tu as un côté mystique, il faudra t'y faire. Evidemment que tu serais Dr Strange !