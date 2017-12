Iris Mittenaere : La Miss Univers 2016 bientôt dans Amour, Gloire et Beauté ?

Et si Iris Mittenaere faisait ses premiers pas dans la comédie aux Etats-Unis ? C'est en tout cas ce que clame TV Magazine. Celle qui a représenté la France en 2016 et qui, en plus, a été élue Miss Univers dans la foulée a été contactée par la production d'Amour, Gloire et Beauté. Pour l'heure, on ne sait pas quelle décision la jeune femme prendra mais elle ne serait pas la première française à apparaître dans un soap opera américain (on se souvient de l'apparition de Lorie Pester dans les Feux de l'Amour, par exemple).

La jeune femme, elle, a souvent déclaré vouloir reprendre ses études de chirurgie dentaire. Or, pendant son mandat de Miss Univers, elle a suivi une formation d'animatrice télé. Au final, Iris Mittenaere ne va pas peut-être pas disparaître tout de suite de nos écrans !