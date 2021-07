iPhone : Voici les nouveaux émojis qui pourraient débarquer l'an prochain

Pour tous les détenteurs de smartphones, parlez en émoji est presque devenu un art de vivre. Pourquoi écrire des phrases complète lorsque l'on peut laisser notre correspondant réfléchir une heure devant une suite d'émoticônes ?

Alors que la dernière mise à jour d'iOS nous a offert quelques nouveaux émojis supplémentaires (certains montrant d'ailleurs la volonté d'Apple de se montrer plus inclusives), il se murmure déjà que d'autres pourraient suivre.

De nouveaux émojis bientôt disponibles ?

Au programme, une boule à facettes (ENFIN) mais aussi du corail, un toboggan, une bouée (qui aurait d'ailleurs été bien nécéssaire dans le clip Saturday de twenty one pilots). Et ce n'est pas tout : un nid, des oeufs, une béquille... bref, tout pour parfaire nos textos. Alors qu'Apple tente de se montrer beaucoup plus inclusive, la marque à la pomme, continue sur sa lancée : désormais, des mains de couleurs différentes pourront se serrer et... les papas seront mis en avant - avec cette fois possibilité d'attendre leur enfant. Les émojis évoluent avec leur temps et ça, ça fait du bien.

Pour l'heure, aucune date de sortie n'est annoncée... il faudra faire preuve de patience...