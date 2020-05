iPhone 12 : La fiche technique fuite et ça promet 

Plus que quelques mois de patience ! Comme chaque année, Apple dévoilera sa nouvelle game d'iPhone en septembre. Et une chose est sûre, si l'on se base sur la fiche dévoilée par Jon Prosser (leaker) sur la toile, les prochains modèles promettent de belles prouesses. D'abord, sachez que l'on attend quatre modèles : deux classiques mais aussi deux pros. Côté technique, QG explique que l'on retrouvera "donc trois tailles d'écran différentes : 5,4 pouces pour le 12, 6,1 pour le 12 Max et 12 Pro, 6,7 pour le 12 Pro Max. Notez que les dalles OLED ne sont pas faites par le même constructeur : ce serait Samsung pour les modèles Pro et le Chinois Boe pour les deux autres. Le taux de rafraîchissement de l'écran devrait lui passer à 120 Hz au lieu de 60 Hz aujourd'hui sur les Pro. Et sûrement 90 Hz sur les “normaux”".

La fiche iPhone leake

Pour les amoureux de photo, on se rassure : on aura toujours deux ou trois capteurs photos : deux sur le 12 et le 12 Max et trois sur le 12 Pro et 12 Pro Max. Sachez tout de même que le fera son apparition sur ces prochains modèles. Côté prix, on reste entre 649 à 1399 dollars.