[INTERVIEW] Retour aux sources, nouvel album… Avril Lavigne se confie !

Invitée dans After School Radio, l’émission de Mark Hoppus (membre de Blink 182) disponible sur Apple Music Hits, Avril Lavigne en a profité pour se confier sur son futur album intitulé Luv Sux ("L'amour ça craint" en français). Visiblement en pleine évolution dans sa carrière, la chanteuse a également évoqué sa signature sur le label de Travis Barker, l'adaptation de son tube Sk8er Boi en film ou encore le 20ème anniversaire de son premier album Let Go. Une discussion intimiste entre les deux artistes dont Virgin Radio a souhaité vous faire part des meilleurs passages !

Lorsque Mark Hoppus lui demande de parler de son dernier projet, à savoir son septième album studio, Avril Lavigne semble plus enthousiaste que jamais : "Je suis tellement excitée. Toute l'énergie qu'il y a autour, c'était si amusant de le faire, d'entrer dans le studio avec Feldy et Mod, Travis, et même toi. C'était vraiment un bon moment. L'album a une vibration pop punk tout du long et j'ai l'impression que c'est le type d'album que je voulais faire depuis longtemps. Mon dernier album était très introspectif et profond et celui-ci est tout simplement rock tout du long. Et je suis vraiment excité à l'idée de le sortir et de jouer ces chansons en live... Je pense que c'est mon album le plus alternatif sur le plan sonore."

Un tout nouveau projet qui ne l'empêche pas pour autant de se replonger dans le passé. En 2022, Avril Lavigne célébrera les 20 ans de la sortie de Let Go, son premier album au succès retentissant. Un opus qui demeure encore dans les mémoires, comme le précise l'artiste elle-même, et dont son public ne se lasse pas : "Cette année marque le 20ème anniversaire de mon premier album Let Go. Je ne sais pas si c'est juste à cause du temps écoulé ou de la résurgence ou de ce que vous voulez appeler la scène pop punk en ce moment, mais les gens parlent beaucoup de Sk8er Boi. Ils m'ont demandé de la jouer. Ça va aussi avec cet album. Je ne sais pas, mais c'est amusant parce que, je veux dire, c'est une chanson que je joue en concert depuis 20 ans maintenant et bizarrement, encore aujourd'hui, les gens l'aiment et elle a pris une toute nouvelle vie."

Si le succès semble plutôt derrière elle depuis de nombreuses années, Avril Lavigne admet a demi-mot qu'elle n'avait plus de maison de disques avec elle pour ce septième album. Toutefois, Travis Barker, membre de Blink-182 et fiancé de Kourtney Kardashian, semblait bien décidé à ressortir la jeune femme de l'ombre. Une collaboration qui pourrait s'avérer très efficace. "Ce qui était cool avec cet album, c'est que je l'ai fait sans management et sans maison de disques. Je n'avais donc pas de date limite ni personne pour me dire dans quelle direction aller. C'était très amusant. C'était comme faire cet album avec tous mes amis et les gens cool de la scène. Et puis, en travaillant avec Travis, plus on travaillait ensemble, il m'a proposé de signer sur son label et j'ai dit : 'Ouais, faisons-le. On va s'amuser comme des fous'" précise l'interprète de Girlfriend à propos de ce nouveau chapitre de sa carrière.