Peut-être n'avez vu jamais fait attention mais il semblerait que le président Chinois ait un air de famille avec Winnie L'ourson. Dorénavant, il sera impossible pour les utilisateurs de Weibo et WeChat (équivalents à Twitter et Whatsapp) de partager des gifs montrant l'Ourson le plus connu au monde. Maintenant, quand un gif ou n'importe quelle image le mettant en scène est utilisée, la mention "contenu illégal" apparaît. Si aucune explication (réelle) n'a été donnée, certains s'imaginent que le meme qui circule déjà depuis un moment est à l'origine de la décision.

A bear, however hard he tries, Falls foul of Chinese censors' eyes https://t.co/7HEDemzB3i pic.twitter.com/CVEs60nzlm — Financial Times (@FT) 16 juillet 2017

Si vous passez du temps sur la toile alors vous savez que cette comparaison entre le politique et le personnage de dessin animé n'est absolument pas nouvelle. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que parler du président chinois est de plus en plus tabou : "Historiquement, deux choses ne sont pas autorisées : les organisations politiques et les actions politiques. Cette année, une troisième interdiction s'est ajoutée à la liste : parler du président", explique un professeur d’analyse médiatique. Tout le monde ne voit pas la ressemblance mais visiblement, c'est un sujet qu'il ne faut pas aborder ! Et puisque chez Virgin Radio, on a une passion démesurée pour les infos insolites, on vous invite à découvrir l'histoire de ce collégien qui s'est emparé du compte Twitter du ministère de la culture. Tout va bien.