Insolite : Vous faites ces deux choses au travail ? C'est une preuve d'intelligence !

Jongler entre sa vie privé et vie professionnelle peut parfois relever de l'exploit mais, si vous êtes capable de rester productif(ve) tout en réalisant les tâches du quotidien sans y consacrer trop de temps, alors, vous auriez entre les mains une preuve d'intelligence. Explications.

Ainsi, la plateforme Entrepreneur explique qu'il "existe plusieurs pratiques communes aux personnes intelligentes qui leur permettent d'être très productives tout en travaillant moins d'heures", peut-on lire dans les colonnes de GQ. Alors que certaines habitudes s'inscrivent dans notre temps libre, il y en a deux qui, au travail, sont essentielles. Et justement, si vous les maîtrisez parfaitement, sachez que vous faites définitivement partie du club des "intelligents". En fait, tout repose sur la planification et la déconnexion. On s'explique : la déconnexion de temps à autre est nécessaire afin de palier à la fatigue mais aussi au manque de concentration. S'octroyer un laps de temps déconnecté du travail permet de prendre l'air et de revenir plus concentré(e) que jamais.

Planifier et déconnecter, une preuve d'intelligence

Aussi, la planification a plus que sa place dans notre vie professionnelle : être capable de préparer en amont permet de s'épargner une perte de temps évidente. Ainsi, les personnes considérées comme étant "intelligentes" planifient à l'avance sur sept jours... une façon de mieux optimiser son temps et de limiter le stress.

Pour faire simple, plus vous prendrez le temps de planifiez les choses pour mieux vous dégagez du temps, plus vous seriez productif(ve)... et intelligent(e).