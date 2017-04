Insolite : Vous devez vous lever à 7h du matin ? Voici l'heure à laquelle il faut vous coucher !

Certaines réveils sont plus difficiles que d'autres, c'est un fait. Qu'ils soient précédés d'une soirée festive ou d'une nuit remplie de cauchemars - qui sont d'ailleurs une bonne chose pour vous, certains réveils matinaux nous donnent parfois pas mal de fil à retordre. Parfois, même lorsque vous vous couchez tôt, ils vous arrivent de vous lever encore plus fatigués que la veille... Mais aujourd'hui, on a trouvé la solution pour faciliter vos réveils difficiles. Grâce à Sleep Calculator, vous allez pouvoir établir le meilleur moment pour vous coucher, selon l'heure qu'indique votre réveil !

Cet outil risque donc de révolutionner vos réveils et ainsi, vos journées, en définissant l'heure parfaite à laquelle vous devriez vous couchez. Par exemple, si vous vous levez tous les matins à 7h, sachez qu'il faudrait vous endormir à l'un des quatre créneaux horaires suivants : 21h46, 23h16, 00h46, ou 02h16 du matin. Alors n'hésitez pas à établir chaque soir, le créneau favorable à un réveil doux grâce à Sleep Calculator, pour de meilleures journées !