Insolite : Votre signe astro en pleine rupture, ça donne quoi ?

"L'amouuuuur est un bouquet de violeeeeettes", paraît-il. Sauf que parfois, c'est douloureux. En couple, on a tendance à voir la vie en rose (et même à idéaliser son conjoint !). Mais quand l'hstoire s'achève, il ne nous reste plus qu'un plaid et notre abonnement Netflix pour pleurer. Et vous, comment gérez-vous la rupture ? C'est ce que l'on va voir !

Bélier : Chers Béliers, il faut arrêter le déni. Souvent, vous agissez comme si de rien n'était, comme si vous n'étiez pas affecté(e)s. Pourtant, c'est important de dire ce que l'on ressent et d'évacuer ! Ca fait partie du processus !

Taureau : Vous avez tendance à penser que vous ne tomberez plus jamais amoureux ou alors, que vous ne retrouverez plus cette connexion. On vous arrête de suite, ce n'est pas vrai : quelque chose de plus grand vous attend, promis !

Gémeaux : Votre problème les Gémeaux, c'est que vous faites tout pour ne pas affronter ce que vous ressentez. Après une rupture, vous vous jetez dans le travail, vous sortez le plus possible. Posez-vous, affrontez, pleurez un bon coup et vous verrez, vous irez beaucoup mieux ensuite !

Cancer : Une rupture fera ressortir tous vos doutes. Vous n'avez que peu confiance en vous et vous allez vous mettre à douter de vous et de tout. Mais sachez une chose : vous avez vécu sans lui/elle, vous vivrez très bien sans ensuite !

Lion : L'idée que personne ne puisse vous soutenir vous fait peur. Sauf que eh, on se réveille ! Vous avez de bons amis et surtout, vous allez vous aimez vous-même ! Vous êtes votre propre roc.

Vierge : Vous vous repasser le film en boucle en essayant de comprendre POURQUOI, COMMENT ça a merdé. Vierge, breaking news, vous n'irez pas mieux en vous blâmant pour tout et n'importe quoi. A la place, allez de l'avant !

Balance : Chères balance, vous avez parfois du mal à imaginer que c'est bel et bien fini. Vous idéalisez toujours votre ex, vous voulez une nouvelle chance parce que dans votre esprit c'est elle et personne d'autre. Mais vous verrez, ça ira.

Scorpion : Vous êtes en colère et vous voulez vous venger. Mais la vérité, c'est que vous n'avez pas besoin de ça ! Vous savez ce qu'on dit, la roue tourne. Un jour, vous en rirez. Si, si.

Sagittaire : Vous prenez le temps de comprendre, de guérir et parfois, il vous arrive même de philosopher sur cette relation passée. Bravo, vous avez raison !

Capricorne : Vous êtes radical(e). Vous coupez les ponts et basta. C'est le meilleur moyen de s'en remettre... et de ne pas replonger !

Verseau : Vous vous plongez dans des films ou des playlists qui reflètent votre état d'esprit... artistes jusqu'au bout ! Mais n'oubliez pas les films feel-good et les chansons heureuses tout de même...