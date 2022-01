Insolite : votre couple est en crise ? On sait quoi faire pour le sauver

Une fois cette période rose communément appelée "Lune de Miel" passée, le couple n'est pas toujours la comédie romantique que l'on attend. On ne va pas se mentir, il n'y a qu'au ciné que les happy ends durent éternellement et, évidemment, dans la réalité, il faut parfois faire quelques efforts pour voir sa relation fonctionner. Seulement voilà, parfois, les compromis ne suffisent pas et, en moins de temps qu'il faut pour le dire, on se retrouve dans une impasse. Si, par malchance, vous vous trouvez coincé(e), si vous cherchez LA solution qui pourra peut-être vous remettre d'aplomb alors, n'en dites pas plus : croyez-le ou non, il existe bel et bien une technique pour sauver les couples en crise.

L'empathie, clé d'un couple épanoui ?

Faire preuve d'empathie

Quand un couple s'effrite, la plupart du temps, le dialogue devient impossible. Pire, les échanges se transforment vite en combat où seul celui qui dégainera le plus vite gagnera. Or, selon de récentes études menées sur les excuses, "l'empathie serait la clé d'un couple épanoui", comme le souligne Cosmopolitan. En fait, Karina Schumann et Anna Dragotta de l’Université de Pittsburgh estiment -dans une étude relayée par Psychology Today- que présenter des excuses à votre partenaire après une dispute ne faisant preuve d'empathie serait la meilleure carte à jouer. La raison ? En vous mettant à la place de l'autre, en ressentant ce qu'il/elle ressent, alors vous faites passer votre propre désir d'avoir raison au second plan.

Chaleur, compassion, douceur et intérêt.

Mais alors, comment faire ? Toujours selon les chercheurs, la meilleure façon de réagir est de réfléchir à ce que la personne en face ressent avant de parler. Comment l'évènement (ou le conflit) l'a t-il/elle affecté(e) ? Quel est son ressenti ? Si l'on se base sur l'étude et les scientifiques, les excuses présentées au partenaire doivent transmettre de la chaleur, de la compassion, de la douceur et de l'intérêt.

On l'oublie souvent mais, au cours d'une dispute, nos propos ont tendance à refléter notre colère, notre douleur ou alors, notre frustration... autrement dit, même si vous n'êtes pas nécessairement d'accord avec le point de vue de votre partenaire, rien ne vous empêche de montrer de la considération pour ses opinions et ses sentiments.

Alors, l'empathie serait-elle un remède ? A vous de nous le dire !