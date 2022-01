Insolite : Votre chat est-il psychopathe ? Ce test en ligne répond !

Ces boules de poils sont adulées par certains et, inévitablement, sont craintes par d'autres... vous l'aurez compris, nos compagnons à quatre pattes ne font pas toujours l'unanimité : il y a ceux qui ne jurent que par les chiens et ceux qui se définissent comme des "cat persons". Bref, face aux chats, nous ne sommes pas tous égaux. Et justement, si vous êtes l'heureux propriétaire d'un chat, peut-être vous êtes-vous déjà posé la question : votre chat est-il un psychopathe ? Pire, souhaite t-il secrètement contrôler le monde ? Ca tombe bien, il existe un test en ligne qui permet de répondre à ces questions !

Imaginé par des experts en psychologie basés à l’université de Liverpool, ce fameux questionnaire propose pas moins de 46 questions visant à cerner le caractère de votre chat. Au programme, des questions telles que « Votre chat change-t-il brusquement d’humeur ? », « Votre chat chasse-t-il d'autres chats ? », « Votre chat apprécie-t-il les caresses ? » ou encore « Votre chat court-il dans votre appartement sans raison ? »... et ce n'est pas tout ! Chaque question est accompagnée de six réponses permettant de déterminer le «potentiel psychopathe» de votre animal.

Votre chat est-il un psychopathe ?

Alors évidemment, le terme "psychopathe" est peut-être légèrement excessif. Le but principal de l'étude est de déceler un éventuel malaise chez l'animal pour mieux y remédier : « Nous avons été inspirés au départ par les différences de personnalités entre nos chats. Nous pensons que la façon dont les maîtres perçoivent les traits psychopathiques de leur compagnon peut aider à améliorer leur relation», expliquent les scientifiques.

Le questionnaire est à retrouver ICI.