Insolite : Voici les 10 émojis les plus populaires selon Apple

Quels sont les émojis que vous utilisez le plus souvent sur vos smartphones ? C'est la question qu'Apple a posé à tous ses utilisateurs d'iPhone, iPad etc. Dans un nouveau document, Apple fait part d'un système de collecte de données iOS et macOS ("Differential Privacy") qui lui permettent d'améliorer plusieurs suggestions du clavier, dont les émojis. En quelques années seulement, ces mini caractères graphiques ont envahi tous nos messages. Apple dresse désormais un tableau qui liste les 10 émojis les plus utilisés aux Etats-Unis. Loin devant les autres, l'émoji qui pleure de rire arrive premier de ce classement.

Les 10 émojis les plus populaires en 2017 selon Apple

Alors, est-ce que vous vous retrouvez dans cette liste des émojis les plus populaires établie par Apple ? Bien loin après l'émoji mort de rire, on retrouve d'autres classiques des émojis proposés sur les différents smartphones : le coeur rouge, l'émoji qui pleure, celui avec des petits coeurs dans les yeux, le baiser amoureux, celui qui lève les yeux en l'air, la tête de mort, l'émoji content qui rougit, celui qui vient d'apprendre une mauvaise nouvelle et enfin l'émoji perplexe. À en croire les utilisateurs d'Apple, tout le monde rit constamment ! Et c'est plutôt une bonne nouvelle. Pour plus de news insolites, c'est par ici !