Dans les fêtes foraines, il y a deux catégories de personnes : celles qui vont enchaîner les manèges à sensations fortes et celles qui ont des comptes à régler avec la machine à pince. On ne va pas se mentir, cette satanée machine est sûrement l'une des plus vicieuses que l'on puisse trouver : à chaque fois que l'on tient la peluche, à chaque fois que l'on pense qu'on a réussi, le butin s'échappe - de quoi nous faire voir rouge. Mais bonne nouvelle, on a trouvé la technique qui devrait vous permettre de réussir à tous les coups :

Cette technique, nous la devons à Chen Zhitong, un chinois de 35 ans. Croyez-le ou non, il a réussi à contrer le système et à gagner 15.000 peluches. Parce qu'il est du genre généreux, il en a donné près de 1000 à des enfants sourds et aveugles. Aussi, il a partagé sa technique pour vous faire gagner à tous les coups. D'abord, notez que certaines machines sont conçues pour vous faire perdre et que, de ce fait, cela ne fonctionnera pas. Ainsi, il vous conseille de placer un aimant sur la paroi de la vitre. Cet aimant devrait guider la pince et vous aider à attraper votre peluches : « Quand je joue, les propriétaires de machines à pinces sont en général assez mécontents. Certains me supplient, et me paient même à déjeuner pour que je ne joue pas. », a t-il confié à Big Great Story. Il ne vous reste plus qu'à tester, donc !

