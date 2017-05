Insolite : Une tyrolienne au 2e étage de la Tour Eiffel s'installe à Paris !

Le dispositif semble complètement improbable à réaliser et pourtant, les Parisiens vont bel et bien pouvoir goûter à ses sensations fortes uniques ! Imaginez une gigantesque tyrolienne qui relie le second étage de la Tour Eiffel à l’École Militaire... C’est l'idée de la marque Perrier en association avec l’agence Ubi Bene qui, à l’occasion de Roland Garros le mois prochain à Paris, vont installer cette attraction inédite à 115 mètres de hauteur. Ils vous donnent rendez-vous du 5 juin au 11 juin au second étage du monument de 11h à 21h pour 1 minute de vol au dessus du Champ-de-Mars, et le tout est entièrement GRATUIT. Il vous suffira juste de vous inscrire sur perrier.com à partir du 29 mai !

L’idée de cette tyrolienne Smash Perrier est de vous faire vivre les sensations d’une balle de tennis servie par le célèbre tennisman Andy Roddick, sauf qu’au lieu d’être propulsé à 260 km vous n’irez « seulement » qu’à 90 km/h, ce qui est déjà pas mal du tout ! Cette opération de communication insolite et très bien pensée nous rappelle un peu le projet fou du pont trampoline, pas encore abouti, mais qui permettrait aux Parisiens de traverser la Seine d’une manière particulièrement ludique. Il fait décidément bon de vivre dans la capitale !