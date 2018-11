Insolite : une tournée en juin 2019 pour les Spice Girls ! 

Voilà des mois qu'on attendait la confirmation d'une reformation et surtout tournée. Les plus jeunes ne sauteront certainement pas au plafond mais tout les autres -on parle des jeunes vieux, sont surement déjà aux anges. Le girl band le plus famous des années 90 vient d'annoncer une mini-tournée au Royaume-Uni prévue pour juin 2019.

Les rumeurs circulaient depuis quelques temps déjà et on a même douté qu'elles se concrétisent, un jour. Les retrouvailles des cinq copines ayant eu lieu en février dernier ont pour ainsi dire mis la spicosphère -oui, on invente des mots, en émoi et ont engendré une certaine effervescence autour d'une possible reformation du groupe. Aujourd'hui confirmée, cette dernière se fera sans Victoria Beckam. Eh oui, l'ex chanteuse n'a jamais caché que le chapitre Spice Girls était pour elle, plus que clos. A défaut d'un nouvel album, on aura le droit à une mini-tournée. On ne crache, bien évidement, pas dessus ! Leur retour sur scène se fera donc en juin prochain, étalé sur six dates (Manchester, Coventry, Sunderland, Edimbourgn Bristol et Londres).

Pour les fans absolus -ou les plus curieux, il faudra donc faire le déplacement Outre-Manche pour avoir la chance d'assister à l'un des shows. Les places seront en ventes à partir du 10 novembre alors, soyez rapide car elles devraient s'écouler en une poignée de secondes !