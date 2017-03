Insolite : Une piscine à boules géante débarque à Paris !

Les piscines à boules font rêver les grands et les petits et vous allez bientôt pouvoir y plonger à Paris. En effet, la célèbre piscine à boules géante du studio new-yorkais Snarkitecture va bientôt débarquer dans la capitale française pour cinq jours seulement au cours desquels vous allez pouvoir nager entre amis ou en famille dans cette piscine aux boules blanches recyclables et ses transats immaculés. Cet évènement qui se déroulera du 21 au 25 mars 2017 au Musée des Arts Décoratifs promet d'attirer les foules puisque l'entrée est totalement gratuite et si la météo est mauvaise vous pouvez d'abord passer par ce bar qui propose de la bière gratuite dès qu'il se met à pleuvoir.

Une piscine à boules géante ouvre à Paris !

Cet évènement inédit a pour but de célébrer le vingtième anniversaire de la célèbre boutique-concept Colette. Pour marquer le coup la boutique qui fait librairie et galerie branchée a invité le studio d'architecture new-yorkais Snarkitecture à installer la piscine à boules géante, qui a fait son succès en 2015, à Paris. Inutile de préciser qu'il risque d'y avoir de la foule lors de ces quelques jours, il faudra donc penser à arriver tôt ! Et si vous souhaitez participer à des activités aussi originales, un parc d'attraction de la cuisine italienne va bientôt ouvrir ses portes et promet de régaler les plus gourmands d'entre vous !