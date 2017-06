Vous êtes du genre à vous retourner mille fois dans votre lit avant de trouver le sommeil ? Vous n’êtes sûrement pas le seul et on a peut-être une solution pour vous permettre de retrouver de vraies bonnes nuits de sommeil réparatrices. Connaissez-vous la méthode du 4-7-8 ? Elle nous vient tout droit du professeur Andrew Weil de l’université Harvard (elle doit vous dire quelque chose…) et elle est simple comme bonjour. La 4-7-8 s’inspire des techniques de yoga et de respiration et s’effectue dans n’importe quelle position, mais de préférence allongée évidemment. Commencez par coller votre palais avec le bout de votre langue et suivez les instructions qui arrivent. Fermez la bouche et inspirez lentement par le nez en comptant jusqu’à 4 dans votre tête. Retenez ensuite votre respiration en comptant jusqu’à 7 (toujours dans votre tête). Puis expirez bruyamment par votre bouche en comptant jusqu’à 8. Répétez ces étapes 3 fois, et vous devriez vous endormir en moins d’une minute.

La méthode 4-7-8 favorise l’endormissement car elle procure plus d’oxygène que normalement à votre système nerveux parasympathique grandement sollicité lorsque vous êtes stressés. De plus, en l’appliquant on se concentre uniquement sur sa respiration comme lors d'une séance de méditation et on a du coup tendance à oublier ses petits tracas, du moins avant de s’endormir. À noter cependant, il faudra vous exercer plusieurs fois avant que cette technique ne marche vraiment donc ne vous étonner pas si vous ne trouvez pas le sommeil du premier coup. Par ailleurs, n’oubliez pas que pour bien dormir, dormez seul !