Insolite : Un robot se suicide dans une fontaine à cause des humains et de son job

Sur VirginRadio.fr, vous trouverez un tas de news, aussi différentes les unes que les autres. Vous pourrez être informés de l'arrivée d'un film inspiré par l'émoji aubergines, ou apprendre l'identité de l'acteur qui interprètera le rôle de Freddie Mercury dans le biopic Bohemian Rhapsody. Mais aujourd'hui, on souhaitait vous faire part d'une news totalement WTF et plutôt étonnante. Au Washington Harbour Mall, un centre commercial du port de Washington D.C aux Etats-Unis, un robot de surveillance s’est suicidé en sautant dans une fontaine. Sous le regard étonnés des passants, ce "drame" a été causé par le stress du travail mais a surtout été causés par les humains...

It's ok security robot. It's a stressful job, we've all been there. pic.twitter.com/LQbnntbCRm — ✨???? Sparkle Ops ????✨ (@SparkleOps) 17 juillet 2017

Our D.C. office building got a security robot. It drowned itself.

We were promised flying cars, instead we got suicidal robots. pic.twitter.com/rGLTAWZMjn

— Bilal Farooqui (@bilalfarooqui) 17 juillet 2017

Commercialisés par Knightscope, "K5" a été créé pour seconder les forces de sécurité humaines et à la capacité première de comprendre l’environnement qui l’entoure. En effet, si le robot détecte quelque chose qui ne va pas, il réagit de telle en faisant du bruit pour dissuader les criminels et alertera ses collègues humains. Payé 7 dollars de l’heure, ce robot n'a pas le droit de se plaindre. Avec un quotidien stressant et à cause des autres humains, K5 a fini par choisir l'option du suicide, devant les yeux estomaqués des clients.