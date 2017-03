Insolite : Atteinte de trisomie, Mélanie a réalisé son rêve en présentant la météo sur France 2

Si vous avez été touchés il y a quelques jours par l’histoire de cet enfant de 10 ans qui a partagé la fortune de sa grand-mère avec ses copains d’école, le plein d’émotions a continué hier soir pour les téléspectateurs français. Ce mardi 14 mars, Mélanie Segard, une femme de 21 ans atteinte de trisomie, a enfin réalisé son rêve grâce à France 2 et aux internautes en présentant le bulletin météo à 20h35.

Souvenez-vous. Il y a quelques semaines, cette jeune femme atteinte de trisomie s’exprimait sur les réseaux sociaux à propos de son handicap. Son initiative avait pour objectif de mettre en lumière sa maladie sous un jour positif. On pouvait alors lire sur sa page Facebook : "À 100 000 likes, je présente la météo à la TV." En dix jours, la jeune femme en recevait plus de 200 000. Si plusieurs chaînes ont montré un certain intérêt pour la campagne de Mélanie, c’est France 2 qui a été choisie par l’Unapei.