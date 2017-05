Insolite : Tout plaquer et devenir câlineur de chats, ça vous dit ?

Vous aimez les chats d’un amour inconditionnel ? Les caresser vous relaxe et vous aimez leur apporter de l’amour ? On a peut-être trouvé pour vous LE job idéal ! Une clinique vétérinaire Just Cats basée à Dublin vient de publier une annonce complètement insolite, celle d’un emploi de câlineur de chats consistant à devoir caresser des chats pendant de longues périodes et de leur parler doucement afin de calmer les animaux effrayés. La personne employée devra avoir de « gentilles mains délicates » et une « douce voix », savoir « reconnaître différents types de ronronnement » est un plus également. Plus d’une centaine de candidats ont déjà postulé pour l’emploi qui rémunère entre 1600 et 2000 euros. Prêt à tout plaquer pour aller câliner des chats en Irlande ?

Cette démarche de la clinique Just Cats a pour but d’augmenter la fréquence des visites, en étant alors câliné, l’animal est plus détendu et recevra des soins plus efficaces des vétérinaires et le maître aussi sera moins stressé de ne pas voir sa petite bête sous pression et entre de bonnes mains. Si vous êtes un amoureux des chats, qu’attendez-vous donc pour postuler par ici ? Une nouvelle vie pleine de sérénité (et de boule de poils) vous attend ! Découvrez par ailleurs pourquoi les chats ont peur des concombres (oui, des concombres !)