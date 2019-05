Insolite : Top des signes les plus hot du zodiaque !

Si jamais vous vous posiez la question, on sait quels sont les signes les plus hot du zodiaque. C'est cadeau !

1. Scorpion (pour son côté mystérieux)

2. Lion : parce que le lion a confiance en lui, il sait exactement comment charmer les autres. Il a tout compris !

3. Gémeaux : il est mystérieux (parfois indécis) et c'est justement ce qui attire : on veut le percer à jour.

Bélier : Impulsif, le Bélier prend les choses en main !

Si vous êtes Bélier, alors votre côté impulsif et taquin vous rend clairement hot. Les Gémeaux, eux, misent tout sur le mystère, ce qui les rend indéniablement attirants. On poursuit avec le Lion dont la confiance en soi est un aimant. Enfin, si vous êtes Scorpion, félicitations ! Vous êtes le signe le plus sexuel du zodiaque - et en plus, il est mystérieux. Carton plein, donc.

Rassurez-vous si vous n'êtes pas dand le top : peut-être faites vous partie des signes les plus doués au lit ou alors, que vous êtes né(e) sous le signe qui a le plus de chance de devenir riche !