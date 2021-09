Insolite : Top des signes Astro les plus colériques

Ce matin, le Virgin Tonic s'est arrêté sur la colère : parce qu'au fond, nous piquons tous notre crise à un moment. La colère, cette émotion si violente et parfois brutale, peut mettre près de 22 minutes à s'apaiser (du moins, selon certaines études)... du coup, on s'est interrogé : quels sont les signes Astro les plus colériques ?

Les signes les plus colériques

Lion : si vous refusez d'aller dans le sens d'un Lion, il pourra se mettre en colère. Sachez-le, un Lion ne supporte pas qu'on le contredise où que l'on ne le suive pas... la bonne nouvelle, c'est que ça colère se dissipera rapidement .

Taureau : très sensible (quoiqu'il en dise), le Taureau peut partir dans une colère noire. Certaines valeurs lui sont très chères et si vous les écrasez, vous vous frotterez à ses foudres .

Bélier : véritable signe de feu, le Bélier est du genre impulsif : il ne lui faudra pas longtemps pour partir dans les tours et pour déverser sa colère. Mais sachez-le, le Bélier n'est pas rancunier !

La bonne nouvelle, c'est que ces petites crises ne durent jamais longtemps.