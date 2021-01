Insolite : Top 8 de ces fois où les Simpson ont prédit l'avenir

Après les élections américaines, le Virgin Tonic a soulevé que Friends avait presque prédit l'avenir. Et s'il y a une série qui ne se trompe jamais, s'il y a un show qui tombe toujours juste, c'est bien les Simpson. Trump au pouvoir, l'ensemble violet de Kamala Harris le jour de l'investiture... la série avait presque tout bon. Et justement, on vous a préparé un petit Top 8. C'est cadeau.

#8. Trump Président

"Comme vous le savez, nous avons hérité un sale budget de Donald Trump"

Nous sommes en 2000 et Lisa explique à ses conseillers que Trump a laissé un sale budget... on imagine la tête de Joe Biden lorsqu'il est entré dans le bureau oval.

#7. Quand Daenerys cramait une ville entière avec son dragon

Ville en feu

C'est l'une des scènes les plus emblématiques de Game of Thrones... et s'il y a un air de déjà-vu c'est probablement parce que cette même scène s'est produite... dans les Simpson.

#6. Disney & Century Fox

Disney et la Century Fox

En 1998, les Simpson annonçait un rachat de la Fox par Disney... un rachat qui se produira 19 ans plus tard.

#5. Les montres connectées

Ah, le progrès.

En 1995, les Simpson avaient déjà des montres connectées.

#4. La performance de Lady Gaga au Superbowl

Lady Gaga

A moins que la star se soit elle-même inspirée de la série ? Qui sait ?

#3. Un poisson à trois yeux

Poisson à trois yeux

#2. La crise de la Grèce

« L’Europe vend la Grèce sur Ebay ».

Dans un épisode qui date de 2012, on peut lire dans un flash info que « L’Europe vend la Grèce sur Ebay »... trois ans plus tard, le pays tombe dans une crise violente.

#1. Les premiers i-pods (ou presque)

1996 vs 2001

En 1996, le design des i-pods apparaît dans les Simpson.

#BONUS - 2021

20 janvier 2021

Episode 4, saison 32. On vous l'accorde, ce n'est pas non plus le renouveau qu'on espérait. Dans cet épisode, Homer (qui a oublié de voter) essaie de se rassurer comme il peut : à partir de là, les auteurs nous plongent directement en 2021. Les maisons sont en feu et les rues sont pleines de gens masqués. Et ce n'est pas tout, "le gouvernement aurait recours à une impitoyable armée de robots pour faire régner l’ordre", explique Vanity Fair.

Ca fait envie, hein ? On peut toujours se rassurer en se disant que ce qu'annonce la série n'est pas tant une prédiction : selon eux, les auteurs s'inspireraient simplement des erreurs commises pour en imaginer les conséquences...