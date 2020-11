Insolite : Télétravailler depuis l'île Maurice ? C'est possible !

Télétravail. Il y a encore un an, le mot ne faisait que très peu partie de notre vocabulaire. Aujourd'hui, il est essentiel. En raison de la pandémie qui sévit dans le monde, nombreuses sont les entreprises qui ont fait le choix de mettre leurs employés en télétravail. Si l'idée de travailler de chez soi peut être alléchante elle peut, à la longue, devenir lassante. Et justement, pourquoi ne pas changer de cadre ? Pourquoi ne pas faire sa valise, prendre un avion et s'envoler vers l'ïle Maurice pour télétravailler ? Vous pensez que c'est un rêve ? Une uthopie ? Eh bien sachez que cela pourrait bien devenir une réalité.

Télétravailler depuis l'île Maurice ? C'est bientôt possible !

Tenez-vous bien, pour relancer son économie, l'île Maurice va lancer un nouveau visa qui permettra aux télétravailleurs de se rendre sur place pendant un an. "L'île Maurice n'est pas touchée par la pandémie et avec ses infrastructures modernes, elle représente l'endroit idéal pour travailler à distance en toute sérénité", atteste l'organisme chargé de la promotion du projet.

Pour obtenir ce fameux visa, quelques conditions seront à remplir : le demandeur devra être salarié d'une entreprise extérieure à l'île, pour commencer. Il lui faudra également proposer un projet sur le long terme et il devra aussi posséder une assurance voyage et maladie. Attention, ce visa ne permettra pas de trouver du travail sur l'île !

L'idée ici est de relancer l'économie de l'île Maurice, fortement touchée par les conséquences de la pandémie.