Insolite : Si votre signe astro est dans cette liste, alors vous allez sûrement vous remettre avec votre ex cet été !

Se remettre avec son ex ? Pour beaucoup, c'est un cauchemar. Et pourtant, certains finissent par se laisser tenter. Et justement, à l'approche des vacances et de l'été, vous pourriez bien vous laisser tenter - encore plus si votre signe astro est listé ci-dessous. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on a le Top 5 des signes suceptibles de se remettre avec leur ex !

5. Cancer : vous avez tendance à vouloir rattraper vos erreurs. Vous voulez toujours repartir du bon pied... qui sait, cette fois sera peut-être la bonne ?

4. Poisson : si vous sortez d'une rupture, alors vous aurez clairement envie de revenir vers votre ex. Mais, réfléchissez bien !

3. Balance : chère Balance, vous avez un manque à combler... alors si votre ex revint vers vous, vous n'y réfléchirez pas à deux fois !

2. Taureau : rupture ou pas, vous n'arrivez pas à détester vos ex. Alors s'il y a moyen de vous retrouver, vous irez !

1. Vierge : Si votre ex revient en vous suppliant de lui donner une seconde chance, vous allez probablement vous laisset tenter... c'est vrai, pourquoi ne pas retenter ?

Les signes qui vont se retrouver cet été

Si vous êtes Balance, Cancer, Poisson, Taureau ou bien Vierge, alors il y a de fortes chances pour que vous remettiez le couvert avec votre ex cet été. Evidemment, tout cela n'est qu'une généralité... mais visiblement, les astres seront de votre côté cet été !