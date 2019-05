Insolite : Ses invités refusent de payer 1500 euros l'entrée, elle annule son mariage

C'est la saison des mariages ! Pendant que certains cherchent la tenue parfaite pour le jour J, d'autres sont en train d'organiser leur mariage... et justement, Susan, une jeune canadienne a eu une mauvaise surprise : ses invités ayant refusé de payer 1500 dollars (et on les comprend), la future marée a été contrainte d'annuler son mariage. Sur les réseaux sociaux, elle a expliqué son geste (blâmant ses proches au passage) : "On a sacrifié tellement pour ce mariage, et on ne demandait que 1 000 euros par invité. Ma demoiselle d’honneur avait promis de verser 4000 euros, et la famille de mon ex s’était engagée pour 2500 euros. Ca ne me semble vraiment pas choquant du coup d’avoir demandé 1000 euros aux autres invités. Si vous ne pouvez pas contribuer, vous n’êtes pas invité, c’est une fête exclusive et unique.", écrit Susan, stupéfaite de n'avoir reçu que huit retours. "Nous avons vérifié les retours et seulement 8 personnes nous avaient envoyé le chèque. Nous étions livides".

Elle annule son mariage

Devant ce fiasco, le futur marié a proposé d'organiser une cérémonie plus intimiste, ce qui n'a absolument pas plu à la mariée... qui a préféré rompre. "Qu’est-ce qu’il a cru, que j’étais un déchet, une prostituée ? Je suis supposée me marier avec des accros au jeu et des alcooliques ? Il n’a pas apprécié que je me moque de sa suggestion et il a commencé à s’éloigner de moi"; ecrit-elle. Le mariage aurait coûté près de 60 000 dollars... une somme exorbitante, on vous l'accorde. Résultat, Susan a perdu son fiancé ET sa meilleure amie... on espère que Susan abandonnera son rêve "de se sentir comme une Kardashian"...pour son bien !