Insolite : Robe bleue ou dorée, les jambes invisibles... ces illusions d'optique qui ont retourné la toile

On ne va pas se mentir, la toile est un puit sans fond lorsqu'il s'agit de divertir. Donnez ne serait-ce qu'une simple photo à un internaute et vous obtenez tout un débat à suivre minute par minute sur Twitter. Parce que c'est aussi ça, la magie d'internet, des débats et de la recherche. Récemment, la toile s'est mise en quête des jambes d'une petite fille sur un cliché posté... vous connaissez la suite. Du coup, on a ressorti les plus beaux casse-têtes d'internet. C'est cadeau.

La robe bleue/dorée

La robe bleue

C'est LA robe qui nous a tous rendus fous : certains la voient bleue tandis que d'autres, la voient dorée et blanche. Bref, personne n'est d'accord et pourtant, si l'on met de côté la lumière, les effets et les montages, tout le monde a raison. Selon la science, la couleur bleue tromperait notre cerveau - ce qui expliquerait le pourquoi du comment.

La couleur des baskets

Cerveau gauche / droit

On prend les mêmes (ou presque) et on recommence : sur ce cliché, tout le monde ne voit pas les mêmes couleurs : certains voient du gris et du vert tandis que d'autres voient plus du rose. Là encore, c'est notre cerveau qui nous joue des tours : si votre cerveau gauche est dominant, alors vous verrez du gris et du vert. Si c'est le droit, alors vous aurez tendance à voir du rose.

Laurel ou Yanny ?

Cette vidéo a suscité de nombreux débats : entendez-vous Laurel ou bien Yanny ? Deux camps s'affrontent : des théories estimaient que la perception variait selon le genre (masculin ou féminin) de celui qui écoute l'enregistrement. En vérité, c'est plutôt le son qui nous joue des tours : déjà, sachez que sur l'enregistrement original, c'est "Laurel" qui est prononcé. Ensuite, un ré-enregistrement est venu tout perturber. Mieux, des internautes ont relevé qu'en changeant de fréquence, le son variait. Bref, tout ça pour dire qu'on s'est fait avoir.

Les jambes cachées

Les jambes cachées

C'est LE cliché qui a agité Twitter dernièrement : où sont les jambes de la petite fille qui joue tranquillement sur cette photo ? Vous pouvez tenter de la retourner dans tous les sens, il vous sera difficile de les trouver... la raison ? La fillette n'est pas assise au sol : elle joue derrière un muret. Une fois que vous l'avez repéré, difficile de passer à côté...

Avouez, on vous a donné mal au crâne !