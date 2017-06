La philo version rap, ça donne ça !

La philo, ce n'est pas la matière la plus simple à étudier. Il faut retenir le plus de citations possible, il faut pouvoir caser Platon, Aristote et Kant dans sa dissert' et en plus, il faut se torturer pendant des heures pour aligner deux copies doubles. Si vous avez passé votre BAC philo cette semaine, alors vous vous êtes sûrement arraché les cheveux. Et si vous l'avez passé il y a un moment, vous avez probablement attendu les sujets avec impatience pour pouvoir frimer. Aujourd'hui, on vous propose de découvrir (si ce n'est pas déjà fait) Philo Rap. Philo Rap, c'est le meilleur la philo compilé en une vidéo. Et c'est brillant.

PV Nova & Cyrus North passe toute la philo au crible, vous livrant les meilleures citations sur un plateau. Clairement, si on avait eu ça pour passer le nôtre, au aurait sûrement éclaté les scores. Si vous ne connaissez pas encore PV Nova, on vous conseille de vous ruer sur sa chaîne Youtube. Et pour rester dans l'ambiance du BAC, voici les plus belles perles de ces deux dernières années. Ne nous remerciez pas !