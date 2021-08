Insolite : Récupérez vos affaires sans croiser votre ex grâce à cette appli révolutionnaire !

Votre dernière histoire s'est mal terminée ? Vous feriez tout pour ne plus jamais croiser votre ex ? Alors ne bougez pas, on a ce qu'il vous faut.

Direction les Etats-Unis, là où une toute nouvelle application commence à se faire une place dans les smartphones. L'idée ? Vous permettre de récupérer les affaires oubliées chez votre ex - sans avoir à le croiser. Il vous suffit de lister les objets, de les décrire et à partir de là, c'est un coursier qui prend la relève. Côté prix, compter 20 à 30 euros pour le service (+ trois euros de main d'oeuvre). Petit bonus ? La mission ne prendra que 24 heures.

Une appli pour récupérer ses affaires chez son ex

"Ça fonctionne comme avec votre application de livraison de nourriture préférée, mais dans un format rupture.", peut-on lire dans les colonnes du Bonbon - qui a dévoilé le slogan de l'application.

L'idée est révolutionnaire mais, malheureusement, l'application n'est pas encore été instaurée en France... patience !