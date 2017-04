Même si Mend est une application qui vous aide à vous remettre d'une rupture, se séparer de l'être qu'on aime n'est jamais chose aisée. A fortiori quand la séparation se fait en public et d'une manière brutale. C'est ce qui est arrivé à Wyatt Hall un jeune vingtenaire qui en était aux prémices de sa relation avec Kristen Titus. Cette dernière, ne voyant pas de futur dans leur histoire, a donc décidé de rompre avec le jeune homme. Mais au lieu de le lui annoncer de vive-voix, de l'appeler ou même de lui envoyer un texto, l'étudiante a décidé de lui créer une playlist sur Spotify pour lui faire passer le message. Une playlist d'une limpidité brutale.

Le message est clair !

"Want to kiss me ? Because I'm kinda lovin someone else but we can still be friends" qui se traduit par "Tu veux toujours m'embrasser ? Parce que je suis, comme qui dirait, amoureuse de quelqu'un d'autre. Mais on peut toujours rester amis". Ouch ! C'est Erika la sœur de Kristen qui a diffusé cette playlist sur les réseaux sociaux, malgré la désapprobation de cette dernière. Mais tel est pris qui croyait prendre : le jeune Wyatt a également créé sa propre playlist, elle aussi particulièrement transparente, intitulée simplement STFU "Shut the Fu** Up" soit un efficace "Ferme ta gue***". Ah l'amour au 21e siècle...