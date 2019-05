Insolite : Quelle position pour quel signe astro ? On a la réponse !

Taureau : Le Taureau mise tout sur le sensualité. Le petit bonus, il aime prendre son temps et ne pas expédier les choses. Alors pour lui, rien ne vaut le missionnaire.

Gémeaux : Chez le Gémeaux, on n'a pas de position préférée. Au contraire, on est du genre à tout expérimenter !

Cancer : Le Cancer est le signe le plus sensible du zodiaque. Il a donc besoin de se sentir proche de son partenaire : pour ça, rien de mieux que la fleur de Lotus ou la Cuillère.

Lion : Le Lion a besoin de sentir le désir de son/ sa partenaire et comme le Bélier, il a besoin de contrôle.

Vierge : On a beau les dire prudes, les Vierges ont plus d'un tour dans leur sac. Sachez juste que ce signe a besoin de ressentir quelque chose pour son partenaire pour (vraiment se lâcher). Côté position, on opte pour lemissionnaire, la cavalière, l'amazone ou l'éléphant !