Insolite : Quels sont les signes astro les "plus" et les "moins" fidèles ? 

Chez Virgin Radio, on a un truc pour l'astrologie - comme tout le monde, quand on y réfléchit bien. La semaine dernière, le Scorpion était d'ailleurs notre signe de la semaine. Mais aujourd'hui, on se penche sur les traits de caractères. Parce que croyez-le ou non, oui, votre signe astrologique (et votre ascendant) déterminent votre caractère, vos manies et même votre façon d'intéragir avec les autres. On a déjà parlé des signes les plus sympas et les plus mauvais mais quels sont ceux qui sont plus plus fidèles ? Et ceux qui le sont moins ?

3. Vierge

2. Capricorne

1. Le Scorpion

3. Bélier

2. Gémeaux

1. Sagittaire

On vous disait que le Scorpion était notre signe de la semaine et visiblement on a eu du flair ! C'est le signe du zodiaque qui serait le plus fidèle - et ce, en dépit du fait qu'il ait pas mal de succès en amour. Ensuite, on a le Capricorne. Même s'il est peu démonstratif, il obtient la seconde place du podium. Enfin, les Vierges arrivent en troisième position. Par contre, Si vous vivez avec un Bélier, Un gémeaux ou un Sagittaire, là, on vous conseille de faire un peu plus attention... ce sont les signes les plus volages !