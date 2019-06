Insolite : Que voyez-vous ? Cette image révèle certains traits de votre personnalité

Les challenge sont monnaie courante sur le web ! Cette-fois ci, c'est le site Wake Up Your Mind qui vous propose de regarder une image en noir et blanc (ci-dessous) et de transposer ce que vous voyez en une définition de votre personnalité. Alors, sans tricher, nous vous proposons de lire ce qui correspond à la première impression que vous avez eu en voyant le cliché. A vous de jouer !

Des lèvres/Une bouche

Première impression : les lèvres ou une bouche. Si c'est la première chose qui vous est venue à l'esprit en voyant l'image, "vous êtes une personne simple, calme, sage et parfois naïve". Point positif, vous êtes quelqu'un d'honnête. Vos pensées ne sont jamais (quasiment) négatives et vous êtes plein de bonnes intentions pour les gens qui vous entourent. Et même si ces derniers peuvent parfois vous prendre pour une personne "faible", vous êtes, au contraire, un être fort et indépendant. Les gens ont confiance en vous et aiment se confier.

Une forêt/Des arbres

Là, les choses se corsent ! Si vous apercevez une forêt ou des arbres dans cette image, vous êtes quelqu'un d'extraverti et vous ne vous laissez pa faire du tout. Si l'on en croit le site anglophone, vous avez du mal à montrer vos émotions et à vous confier aux gens. Vous êtes de nature à beaucoup vous entourer mais vous vous targuez d'avoir seulement quelques "vrais amis". Au final, il semblerait que vous ne fassiez pas confiance à grande monde. Bien ou mal ? On vous laisse le choisir.

Des racines

Enfin, si ce sont des racines qui vous viennent en tête lors du visionnage de cette image, vous êtes clairement quelqu'un d'introverti. Si certaines personnes mal intentionnées peuvent penser que vous êtes plat, sans intérêt, c'est tout le contraire. En effet, vous êtes compétent, passionné, discipliné et enthousiaste. Le site précise que vous êtes une personne "indépendante et responsable qui s’efforce toujours d’être la meilleure version d’elle-même". Bref, vous savez parfaitement ce que vous voulez... et surtout ce que vous ne voulez PAS ! Quant à votre côté têtu, il peut ressortir de temps en temps même si vous acceptez la critique... lorsqu'elle est constructive.