Insolite : Quand une pluie de billets s'abat sur Cannes

Drôle d'histoire comme pour celui qui a reçu par erreur 6 milliards de dollars sur son compte ! En train de sortir les poubelles du restaurant cannois où il travaille, un homme s'est retrouvé sous une pluie de billets pendant quelques instants. Mais pas que ! Une femme se trouvant quelques étages au-dessus était en fait en train de balancer avec rage plusieurs objets par la fenêtre dont des livres, des effets personnels et des billets valant au total entre 5000 et 9000 euros. Selon Nice Matin, voilà notre employé modèle qui ramasse ce qu'il peut avant de remettre l'argent à son patron. "Ca a créé un petit attroupement. Des gens se sont arrêtés pour récupérer l'argent avant de déguerpir", raconte Yohan-Younes B., le patron qui lui est allé déposer l'argent à la police.

Au total, l'employé en question a ramassé 900 euros, soit un billet de 500€ et de deux billets de 200€ rapportés plus tard au commissariat. "Ça ne m'a même pas traversé l'esprit de les garder ! Une personne sensée ne jette pas d'argent par la fenêtre, cette dame avait l'air perturbée. Je n'allais pas profiter de la situation... J'aurai eu du mal à me regarder dans la glace", explique-t-il. Par contre, les autres passants n'ont pas fait comme lui. La femme aurait balancé entre 5000 et 9000 euros par la fenêtre et le reste des coupures n'ont pas été encore retrouvées... Quant à ce distributeur de Montpellier, il donnait le double des billets demandés !