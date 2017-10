Panique à Crawfordsville dans l'Indiana ! Alors que la police locale est alertée par un habitant concernant une potentielle prise d'otage dans un bar, elle s'élance à la recherche de l'individu responsable. Les policiers se trouvent alors face à un homme cagoulé, arme à la main en pleine fuite de l'établissement. "Posez votre arme ! Posez votre arme !" lance l'un d'entre eux au suspect. Puis on entend un coup de feu dans sa direction qui heureusement ne le touche pas. Oui, parce que le braqueur en question n'est autre qu'un acteur ! "On tourne un film" explique-t-il face au mur, choqué. Les policiers comprennent ainsi un peu plus tard qu'une équipe de production tourne un film... Une caméra a d'ailleurs enregistré la scène surréaliste. Rien à voir avec ces policiers qui ont retiré un permis de conduire avant d'emmener l'individu à ses exams.

La télévision locale RTV6 a révélé pourquoi un tel mic mac a pu se produire. En effet, la société de production n'avait prévenu personne à propos du tournage. Réagissant à l'incident qui aurait pu finir très mal, Montgomery County Movies a remercié la police sur Facebook "pour la rapidité de sa réponse à ce qu'elle pensait être un crime en train d'être commis". Jeff Duff, l'acteur qui tenait une arme factice entre ses mains, s'en souviendra !"La balle est passée près de la tête. C'était très proche, a déclaré son collègue Phillip Demoret. Je ne veux pas y penser. Si ça l'avait frappé, nous aurions eu une toute autre conversation. Dieu merci, cela n'a pas été le cas."