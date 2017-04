Insolite : Quand Spotify fait un poisson d’avril à ses utilisateurs

Comme le veut la tradition, chaque 1er avril on se pare de ses plus blagues et farces à faire, et on piège son entourage. Que ça soit coller des petits poissons en papier derrière le dos de sa maman (avouez-le, on l’a tous déjà fait) ou faire croire à son copain qu’on est enceinte (celui là aussi pour les filles), tout est permis aujourd’hui ! Souvent les médias aussi aiment jouer avec la crédulité de ses internautes en publiant de vraie fake news et à présent même les plateformes de streaming s’y mettent ! Le géant Spotify a réservé une petite surprises à ses utilisateurs aujourd’hui en modifiant légèrement la cover de certaines de ses playlists les plus écoutées… Êtes-vous tombés dans le panneau ?

Comme vous pouvez le découvrir ci-dessus, le rappeur Jul incarne aujourd’hui le « Top of the Rock », Celine Dion la « Metal Zone », Dimmu Borgir l’essentiel de la « Variété Française », Patrick Sébastien le « Suprême R&B », Francky Vincent « l'Electro Dance » tandis que les Punchlineurs sont à l’effigie de Vianney. On ne sait pas pour vous, mais on a beaucoup ri devant ces images. Chapeau à Spotify pour ce beau poisson d’avril ! Par ailleurs, sachez qu’une chanson a atteint le milliard d’écoutes sur la plateforme et il s’agit d’un titre du rappeur Drake.