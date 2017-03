Quand on se rappelle de l’Euro 2016 qui a eu lieu l’été dernier, on en vibre encore. On se souvient du beau parcours de l’équipe de France, des innombrables buts de nos joueurs mais aussi de ces Islandais qui ont créé la surprise. Les stars de l’Euro 2016, c’était eux, cette jeune équipe qui a réussi à aller jusqu’aux huitièmes de finale et qui a imposé son clapping (dont celui du Stade de France durant son match contre les Français lors de l’Euro 2016 est à revoir par ici) au monde entier. S’ils se sont imposés face à la France (il ne fallait pas abuser non plus !), les Islandais ont battu de très grandes équipes, notamment celle d’Angleterre. Le pays se souviendra encore longtemps du remarquable 2-1 qu’ils ont obtenu, et fait plutôt insolite, 9 mois après le week-end de leur victoire, on constate un pic de natalité dans le pays !

Eh oui, les soirs de victoires au foot, la libido des hommes explose et ce sont ces dames qui en sont bien heureuse ! On imagine que les Barcelonais ont dû prendre leur pied après le match PSG-Barcelone il y a quelques semaines qui s’est soldé par un 6-1 pour l’équipe catalane… Et pour se rappeler à quel point c'était beau l'Euro 2016, retrouvez cette super vidéo d'un supporter français consolé par un jeune fan portugais après notre défaite en finale.