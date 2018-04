On ne vous fera pas l'affront de vous présenter Despacito, LE tube de l'été dernier. Signé Luis Fonsi et Daddy Yankee, le hit a tourné sur les ondes pendant des mois, il a squatté les charts et pour finir, il nous a tourné dans le crânes pendant beaucoup trop longtemps. Récemment, Despacito a passé la barre des milliards de vues sur Youtube (oui, cinq milliards) - de quoi ravir les deux interprètes : « Un immense merci pour votre soutien. Vive la musique latine ! Je vous aime », a déclaré le chanteur sur son compte Instagram. Sur le papier, l'histoire de Despacito est un Disney : records, performance aux Grammy... tout y est. Sauf que récemment, le clip a été retiré de Youtube.

Despacito retiré de Youtube

Ce matin, il était donc impossible aux utilisateurs de Youtube de visionner le clip de Luis Fonsi. La raison ? Il a tout simplement été supprimé. Alors évidemment, vu de notre fenêtre, ça ne paraît bien grave. Mais parce qu'il a généré des milliards de vues, les retombées économiques sont énormes : "Compte tenu des revenus publicitaires générés par les millions de vues qu'il accumulait toutes les heures, l'acte n'est pas à prendre à la légère", explique Purecharts. Et croyez-le ou non, les hackers responsables ont surfé sur le phénomène de La Casa de Papel : en tapant "Despacito" sur Google, on tombait ainsi sur une photo des braqueurs de la série. Depuis, les choses sont revenues à la normale.