Insolite : Quand Blue Ivy investit 19 000 dollars dans une oeuvre d'art (VIDEO)

Samedi dernier, la famille Carter (que l'on ne présente plus) était de sortie. Selon E! news, tous trois se sont rendus au Gala Wearable 2018 - un évènement organisé par la mère de Beyoncé, Tina Knowles et par son mari. L'idée était de récolter de l'argent pour un "complexe d’art et de performance à but non lucratif", explique 20 minutes. Jusque là, tout va bien - ce genre de gala correspondant totalement au rythme de vie de la petite famille. Mais tout s'est corsé quand la fille de Queen B et de Jay-Z est entrée dans le game. Oui, Blue Ivy a carrément enchéri. Elle a commencé par proposer 17.000 dollars pour un tableau en acrylique signé Sidney Poitier. Ensuite, elle est allée encore plus haut en proposant 19.000 dollars.

Lool... Blue Ivy is about to buy all the Artworks at the auction. She must have been listening to JayZ's tracks about Basquiat and investing in Art. pic.twitter.com/Nd0pFrA16z — R. (@alrhemist) 18 mars 2018

Et c'est à partir de là que son père entre en scène, baissant le bras de la petite. Jay-Z s'est donc empressé de calmer l'enthousiasme de sa fille, sous le regard amusé de la salle (mais aussi de la commissaire-priseuse). Elle n'aura pas eu ce tableau mais par contre, elle est repartie avec une oeuvre composée de livres de médecine et de droit pour la modique somme de 10.000 dollars, rien que ça. Et avec l'argent que la tournée On The Run II va rapporter, on imagine que son argent de poche va augmenter...!